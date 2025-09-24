إعلان

الأمن يضبط تباع ميكروباص متهم بالتحرش بفتاة في سوهاج

كتب : مصراوي

07:41 م 24/09/2025

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط تباع سيارة أجرة "ميكروباص"، متهم بالتحرش بفتاة من خلال ملامسة وجهها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة سيتي التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث نجحت قوة من إدارة مرور سوهاج بالتنسيق مع قسم الشرطة في ضبط المتهم بميدان العروبة.

وتبين من الفحص أنه أثناء عمله تباعًا على سيارة ميكروباص، وحال توقف السائق بأحد جوانب الطريق بشارع سيتي، قام المتهم بملامسة وجه فتاة مارة، فيما وثقت كاميرات أحد المواطنين الواقعة في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

