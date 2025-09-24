إعلان

"أنتم أولادي".. محافظ بورسعيد يوزع حقائب مدرسية على تلاميذ المدارس

كتب : مصراوي

12:19 م 24/09/2025

اللواء أركان حرب محب حبشي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، حقائب مدرسية ممتلئة بالأدوات المكتبية، اليوم الأربعاء، على طلاب عدد من المدارس بشرق بورسعيد، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ للتلاميذ، خلال متابعته العملية التعليمية بمدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد الشيخ بقرية 2 في منطقة سهل الطينة ومدرسة أرض الفيروز للتعليم الأساسي بمدينة سلام مصر، أنهم أبنائه وهو حريص على مصلحتهم وأنه سيلبي جميع مطالبهم واحتياجاتهم ما دامت في صالحهم.

وتابع محافظ نسب غياب الطلاب، ومدى التزام المعلمين وإدارة المدرسة بالحضور وتنفيذ التوجيهات الواردة إليهم، والالتزام بفرض الانضباط خلال اليوم الدراسي.

اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد حقائب مدرسية تلاميذ المدارس

