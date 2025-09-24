القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر في محافظة القليوبية، بحبس مدير مدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحرش ومضايقة طالبة داخل غرفة المصلى بالمدرسة التابعة لقرية كفر شبين، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، يفيد بتعرض طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، مقيمة بقرية طحانوب، لمضايقة وتحرش من قِبل مدير المدرسة البالغ من العمر 58 عامًا، والمقيم بقرية كفر شبين.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث شبين القناطر، أن المتهم استدعى الطالبة إلى مكتبه ثم استدرجها إلى غرفة المصلى، محاولًا مضايقتها بعد أن عرض عليها هاتفًا محمولًا، إلا أنها رفضت تصرفاته وقاومته بضربه، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها، الذي بدوره اتصل بالنجدة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

اقرأ أيضًا:

استبعاد مدير مدرسة خاصة بالقليوبية على خلفية اتهامه بالتحرش

خاتم ذهب مقابل جسدها.. اتهام مدير مدرسة بالتحرش بطالبة في القليوبية