حريق يلتهم شقة سكنية في طوخ



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمدينة طوخ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة طوخ باندلاع النيران داخل شقة بالطابق الثامن في عقار مكون من 11 طابقًا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وتبين بالفحص أن الحريق بدأ من حجرة الأطفال وامتد إلى باقي أنحاء الشقة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.