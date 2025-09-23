مديرة مدرسة بالمنوفية تغلق الأبواب في وجه الطالبات.. ما القصة؟

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي الثانوية القديمة للبنات بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، واقعة أثارت الجدل، بعد أن أغلقت المديرة أبواب المدرسة في السابعة والنصف ومنعت الطالبات المتأخرات عن الدخول.

وتجمع عدد كبير من الطالبات أمام بوابة المدرسة منذ الساعة السابعة وخمس دقائق، وسط حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، خاصة أن الواقعة حدثت في ثالث أيام العام الدراسي الجديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الطالبات واقفات أمام البوابة بعد غلقها، الأمر الذي وصفه البعض بـ"المهزلة" نظرًا لكون الطالبات ظللن في الشارع بدلًا من دخول المدرسة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المديرة سمحت للطالبات بالدخول بعد فترة قصيرة، لكنها كانت ترغب في اتخاذ إجراء ضد المتأخرات، ولم تتوقع أن يكون العدد بهذا الحجم.

وأكد صلاح أنه قرر التنبيه على إدارة المدرسة بعدم تكرار الأمر، مُشددًا على أن المديرية تسمح بدخول الطالبات حتى بعد الثامنة صباحًا، مع اتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة دون تركهم خارج أسوار المدارس، مُضيفًا: "بناخد الغياب إلكتروني وفيه رسالة بتوصل لأولياء الأمور بالملاحظة، ولكن هنعدل كمان ونبعت رسالة آخرى لو الطالب أو الطالبة متأخرين".