ما ينوب المخلص.. مقتل شاب حاول فض مشاجرة بالشرقية

كتب : مصراوي

12:37 ص 23/09/2025

الضحية

الشرقية - ياسمين عزت

لقي شاب في منتصف العشرينات من عمره مصرعه، بعدما دفع حياته ثمنًا لشهامته أثناء محاولته فض مشاجرة بين أب ونجله بقرية البحاروة التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية.

وكان الشاب طه عبد الرحيم يوزع دعوات حفل زفاف شقيقه، عندما صادف المشاجرة، وتدخل لإنهاء الخلاف رأفة بالأب، إلا أن الابن باغته بطعنة نافذة في الرقبة أردته قتيلًا في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن. وشيّع أهالي القرية جثمان الفقيد في جنازة مهيبة، وسط حالة من الحزن الشديد على نهاية شاب عُرف بالشهامة والجدعنة.

الضحية

