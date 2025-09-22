يفتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، غدًا الثلاثاء، مدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي بقرية أنشاص الرمل في بلبيس، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليونًا و700 ألف جنيه.

يأتي افتتاح المدرسة في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

ويُذكر أن محافظ الشرقية كان قد افتتح عدة مدارس جديدة بنطاق المحافظة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.