إعلان

غدًا.. وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة بـ28.7 مليون جنيه ببلبيس

كتب : مصراوي

06:14 م 22/09/2025

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، غدًا الثلاثاء، مدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي بقرية أنشاص الرمل في بلبيس، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليونًا و700 ألف جنيه.

يأتي افتتاح المدرسة في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

ويُذكر أن محافظ الشرقية كان قد افتتح عدة مدارس جديدة بنطاق المحافظة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف محافظ الشرقية افتتااح مدرسة ببلبيس المهندس حازم الأشموني قرية أنشاص الرمل في بلبيس مدرسة فوزي السيد الدهشوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)