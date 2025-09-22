استقل الطفطف مع الطلاب.. رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام المحاضرات

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في جولة تفقدية انتظام العملية التعليمية والمحاضرات داخل المدرجات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات، وذلك تزامناً مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، مهنئاً الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الإستفادة القصوى من العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

و أشاد النعماني بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول،

بالحضور والمشاركة الفعالة في المحاضرات، داعيًا الجميع إلى الجد والاجتهاد ، بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية ويعزز من مكانة جامعة سوهاج العلمية والبحثية.

وخلال الجولة استقل النعماني الطفطف مع الطلاب للاطمئنان على فاعليته في تخفيف الانتقال داخل الحرم الجامعي، وذلك مع اتساع مساحته، مضيفاً انه تم تشغيل عدد 2 طفطف كل واحد منهم يتكون من عربيتين كل عربه تسع لعدد 30 طالب باجمالي 120 طالب، حيث يتم نقل الطلاب من أمام البوابة الرئيسية من داخل الحرم الجامعي الجديد، ويمر بجميع الكليات والمدينة الجامعية للطالبات وذلك في دورة زمنية تبدأ كل عشرة دقائق.

وقد أعرب الطلاب عن سعادتهم ببدء عمل الطفطف وما ساهم به فى توفير الوقت والجهد المهدر في الانتقال من البوابات إلى داخل كليات الجامعة وخاصة البعيد منها، وخلال الجولة حرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية معهم رئيس الجامعة.