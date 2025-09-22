إعلان

محافظ الشرقية يحيل 9 موظفين للتحقيق

12:28 م الإثنين 22 سبتمبر 2025

المهندس حازم الأشموني

الشرقية- ياسمين عزت:

أحال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عددًا من العاملين بالمنشآت الخدمية بمركزي بلبيس ومشتول السوق للتحقيق، بعد رصد غيابهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ على استمرار تكثيف لجان المتابعة والمرور المفاجئ على الوحدات المحلية والصحية للتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية، والارتقاء بمستوى الأداء.

وكانت لجان المتابعة الميدانية قد كشفت عن عدم حضور 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية نبتيت التابعة لمشتول السوق، وغياب 2 آخرين عن مقر عملهم، بالإضافة إلى رصد غياب 3 موظفين بالوحدة المحلية بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

