عنف الأخ وحب ابن الخالة.. قصة شقيقتين أنهتا حياتهما في الخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أقدمت شقيقتان في منطقة الحفير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، على إنهاء حياتهما بإلقاء نفسيهما من شرفة منزلهما بالطابق الرابع، ما أسفر عن وفاتهما على الفور، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد بسقوط ابنتي أحد الأهالي من شرفة المنزل.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الضحيتين هما "مارينا. ع. ر" (23 عامًا) و"إنجي. ع. ر" (25 عامًا)، مقيمتان بالمنطقة نفسها.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقة الصغرى "مارينا" كانت على علاقة عاطفية بابن خالتها، وعندما علم شقيقها بالأمر اعتدى عليها بالضرب وصادر هاتفها، ما أدى إلى دخولها في حالة نفسية سيئة انتهت بإلقاء نفسها من الشرفة.

وأضافت التحريات أن الشقيقة الكبرى إنجي، أصيبت بانهيار عصبي فور رؤية سقوط شقيقتها، فسارعت إلى الشرفة وألقت بنفسها أيضًا لتلقى مصرعها.

تحرر محضر بالواقعة رقم 5182 لسنة 2025 إداري الخصوص، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارًا بدفن الجثتين بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.