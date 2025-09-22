وفاة مدير مدرسة بقنا عقب طابور الصباح.. ونقابة المعلمين تقدم التعازي

قنا - عبد الرحمن القرشي:

توفى، صباح اليوم الإثنين، مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب بمحافظة قنا، عقب الانتهاء من طابور الصباح.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا بالواقعة.

وكلف الزناتي رئيس النقابة الفرعية بقنا بمساندة أسرة الفقيد في مصابهم الأليم وتلبية جميع احتياجاتهم، موجهًا بسرعة صرف مستحقاته وتسليمها لذويه.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.