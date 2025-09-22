إعلان

وفاة مدير مدرسة بقنا عقب طابور الصباح.. ونقابة المعلمين تقدم التعازي

كتب : مصراوي

11:35 ص 22/09/2025

سيارة اسعاف ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبد الرحمن القرشي:

توفى، صباح اليوم الإثنين، مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب بمحافظة قنا، عقب الانتهاء من طابور الصباح.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا بالواقعة.

وكلف الزناتي رئيس النقابة الفرعية بقنا بمساندة أسرة الفقيد في مصابهم الأليم وتلبية جميع احتياجاتهم، موجهًا بسرعة صرف مستحقاته وتسليمها لذويه.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة مدير مدرسة طابور الصباح نقابة المعلمين قنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة