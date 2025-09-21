إعلان

وكيل تعليم قنا عن صورته نائمًا: "كنت بتأمل في التعليم"

05:19 م الأحد 21 سبتمبر 2025

وكيل تعليم قنا نائم

قنا- عبدالرحمن القرشي :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قنا، صورًا لوكيل وزارة التربية والتعليم وهو في حالة "غفوة عميقة" خلال تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك" بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبينما رآها المتابعون مشهدًا يعكس "سهوًا غير مقصود" في أول أيام الدراسة، جاء تعليق وكيل الوزارة ليزيد من السخرية الدائرة عبر المنصات، إذ قال: "لم أكن نائمًا.. كنت بفكر وبتأمل في قضايا التعليم بعد افتتاح مدرسة الترامسة"، وهو التصريح الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة بين الأهالي.

وكان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، قد دشن المبادرة التي تطلقها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد "بشبابها"، لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وسط حضور رسمي وشعبي.

وبينما شدد المحافظ على أن المبادرة تستهدف مواجهة الغش والتنمر والعنف والتحرش وإدمان السوشيال ميديا، رصدت الكاميرات مشهدًا آخر كان بطله "مسؤول التعليم" الذي بدا منشغلًا – وفق قوله – في "تأملات تربوية" أكثر من انشغاله بفعاليات المبادرة نفسها.

وكيل تعليم قنا مواقع التواصل الاجتماعي قنا وزارة التربية والتعليم
