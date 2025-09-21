رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الطلاب في أول يوم دراسي

بخطوات تملأها السعادة والتمسك بحب الدين، واصلت المعاهد الأزهرية بالمنيا استقبال طلابها، وسط أجواء من الانضباط والالتزام في طابور الصباح بجميع المعاهد.



وشهد طابور الصباح اصطفافاً لآلاف الطلبة والطالبات، والذين زيَن رؤوسهم العمامة الأزهرية والجلباب للبنين، والحجاب والنقاب للفتيات، وكأنهم لؤلؤ منثور.



في السياق تابع فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، فعاليات من داخل معهد عمر بن عبدالعزيز النموذجي، وشارك الطلاب طابور الصباح وألقى كلمة أكد خلالها على شعار العام الدراسي الجديد تحت عنوان: "عهد علينا حب الوطن".



وأشار حسانين في كلمته إلى أن حب الوطن ليس مجرد شعارات، بل عمل واجتهاد وإخلاص في طلب العلم، مشددًا على أن الأزهر الشريف ينتظر من أبنائه أن يكونوا قدوة في الجمع بين التحصيل العلمي والقيم الأخلاقية، ليكونوا سفراء للأزهر ولمصر في المحافل كافة.



وأوضح أن العلم هو السلاح الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها، داعيًا الطلاب إلى أن يكون هذا العام عام نشاط وبذل وعطاء، وأن يسعوا دائمًا للتميز لا الاكتفاء بالنجاح، حتى تتحقق لمصر الريادة التي تستحقها مختتماً كلمته بالدعاء لمصر بالأمن والاستقرار، ولأبنائها الطلاب بالتوفيق والسداد، وأن حب الوطن والالتزام بالعلم والعمل هما السبيل لرفعة الأمة وتقدمها.