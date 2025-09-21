إعلان

تعطل قطار "منوف - القاهرة" بمحطة سمادون يثير استياء الركاب

12:29 م الأحد 21 سبتمبر 2025

تعطل قطار منوف

المنوفية – أحمد الباهي:

توقف القطار رقم 124 المتجه من منوف إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بمحطة سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب عطل في الجرار، ما أدى إلى توقف حركة الركاب بالمحطة.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد إن فرق الصيانة تعمل على دفع جرار بديل من محطة منوف، التي تبعد نحو 35 دقيقة عن موقع التوقف، لاستكمال الرحلة إلى القاهرة.

وأدى توقف القطار إلى استياء الركاب، حيث اضطر بعضهم لمغادرة المحطة والبحث عن وسائل مواصلات بديلة نتيجة عدم وضوح موعد الإصلاح أو وصول الجرار الجديد.

وأكد المصدر أن الحركة ستستأنف فور وصول الجرار البديل وربطه بالقطار، مع متابعة فرق الصيانة الموقف بشكل فوري لضمان سرعة استكمال الرحلة.

تعطل قطار منوف محطة سمادون المنوفية
