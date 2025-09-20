الشرقية تستعد للعام الدراسي الجديد بتأمين 4922 مدرسة و49 ألف فصل

الشرقية- ياسمين عزت:

أنهت محافظة الشرقية استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد غدًا، حيث وجّه المحافظ المهندس حازم الأشموني رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، فضلًا عن صيانة أعمدة الإنارة وتغطية بالوعات الصرف الصحي للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من السلامة الإنشائية للمدارس وسلامة الأسوار والزجاج ومصادر الكهرباء، إلى جانب توفير طفايات الحريق وغسل خزانات المياه ومتابعة دورات المياه بشكل دوري.

وشدد الأشموني على عدم السماح بانتشار الباعة الجائلين بمحيط المدارس، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

يُذكر أن مدارس الشرقية تضم أكثر من مليون و 858 ألف طالب وطالبة موزعين على 4922 مدرسة و 49 ألفًا و 466 فصلًا، مع تقليل عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1073 مدرسة.