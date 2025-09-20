مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي "القاهرة–أسيوط" بدائرة مركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بدائرة مركز بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "شعبان ع. ج." 30 عامًا، و إصابة "جمعه ع. م. ن." 52 عامًا، و"حماده ر. س." 38 عامًا، و "رجب ز. م." 38 عامًا، "أيمن م. أ." 33 عامًا، "رمضان ع. م." 43 عامًا، "ناصر ع. م." 30 عامًا، و"محمد س. ع." 42 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و "أحمد ع. م." 25 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، و "يوسف ح. م." 25 عامًا، جرح قطعي بالذراع الأيسر، و "حمودة ر. ع." 38 عامًا، فاقد الوعي.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.