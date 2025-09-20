إعلان

من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق بني غالب بأسيوط

04:48 م السبت 20 سبتمبر 2025

حادث انقلاب تروسيكل - ارشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق بني غالب بمركز أسيوط، بالقرب من نادي الأسمنت.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة انقلاب التروسيكل، ما أسفر عن إصابة كل من:

- أسامة م. م (14 عامًا) باشتباه كسر بقاع الجمجمة.

- رمضان م. م (23 عامًا) بحالة غيبوبة تامة.

- مجدي م. ف (50 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج.

- شادية ع. م (45 عامًا) باشتباه كسر بالفقرات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل انقلاب تروسيكل قوات الشرطة سيارات الإسعاف
