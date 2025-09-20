"صحة الشرقية" تتعاقد مع أطباء نساء وتوليد وتنظيم أسرة بنظام جزئي

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية عن حاجتها للتعاقد بنظام العمل الجزئي مع الأطباء المتخصصين في مجالي النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، للعمل بمراكز الرعاية الأولية على مستوى المحافظة، وذلك مقابل مادي مجزٍ.

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم برنامج "تنمية الأسرة المصرية" وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن مشاركة الكوادر الطبية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة الصحية.

وأشارت المديرية إلى أن التقديم يتم من خلال إدارة تنظيم الأسرة بديوان عام المديرية، مع تسليم المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة من شهادة البكالوريوس والتخصص، بيان حالة وظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي.

وخصصت المديرية رقم واتساب (01019839969) للتواصل والاستفسار، داعية الأطباء الراغبين في الانضمام إلى سرعة التقديم والمشاركة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأسر المصرية.





