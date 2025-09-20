إعلان

"صحة الشرقية" تتعاقد مع أطباء نساء وتوليد وتنظيم أسرة بنظام جزئي

03:50 م السبت 20 سبتمبر 2025

وزارة الصحية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية عن حاجتها للتعاقد بنظام العمل الجزئي مع الأطباء المتخصصين في مجالي النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، للعمل بمراكز الرعاية الأولية على مستوى المحافظة، وذلك مقابل مادي مجزٍ.

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم برنامج "تنمية الأسرة المصرية" وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن مشاركة الكوادر الطبية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة الصحية.

وأشارت المديرية إلى أن التقديم يتم من خلال إدارة تنظيم الأسرة بديوان عام المديرية، مع تسليم المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة من شهادة البكالوريوس والتخصص، بيان حالة وظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي.

وخصصت المديرية رقم واتساب (01019839969) للتواصل والاستفسار، داعية الأطباء الراغبين في الانضمام إلى سرعة التقديم والمشاركة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأسر المصرية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحية أطباء نساء وتوليد الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر