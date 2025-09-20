محافظ الدقهلية يهنئ "الشاذلي" بحصوله على الدكتوراه في الاقتصاد العسكري

الدقهلية - رامي محمود:

هنأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة.

وشارك محافظ الدقهلية في المناقشة بمقر الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين والقيادات العسكرية.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الإنجاز العلمي الرفيع يُضاف إلى سجل حافل بالعطاء العسكري والوطني، ويعكس نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين الواجب الوطني والتميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن ما حققه يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء القوات المسلحة والمصريين جميعًا.

وأشار "مرزوق" إلى أن مناقشة الدكتوراه بحضور عدد من القيادات العسكرية والتنفيذية، تؤكد أن هذا الإنجاز يحظى بتقدير الدولة وقيادتها الرشيدة، وتبرهن على أن العلم والمعرفة هما الطريق لترسيخ مسيرة التنمية والتقدم.

واختتم محافظ الدقهلية تهنئته قائلاً: "أتمنى لشقيقي وزميلي اللواء طارق الشاذلي مزيدًا من التوفيق والسداد في مسيرته الوطنية والعلمية، وأن يحقق لمواطني السويس الغالية كل ما يتطلعون إليه من رخاء وازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي."





