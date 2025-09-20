المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن نجاح جمعية التقوى للتنمية في توزيع 500 حقيبة مدرسية مجهزة بالمستلزمات، بالإضافة إلى 500 وجبة غذائية، بواقع حقيبة ووجبة لكل طفل.

وجاء ذلك ضمن المرحلة الثانية والأخيرة من مبادرة "طالب العلم" بعدد من قرى المحافظة، حيث شملت المبادرة قرى العراقية بالشهداء، الدبايبة وطوخ طنبشا ببركة السبع، جريس بأشمون، ميت عفيف وميت البيضا، وكفر مناوهلة ومناوهلة بالباجور، وإبنهس بقويسنا.

وتهدف المبادرة إلى دعم الأسر البسيطة وتخفيف الأعباء عنها مع بداية العام الدراسي الجديد، وإدخال البهجة على الأطفال، بما في ذلك 25 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الباجور من خلال تقديم هدايا ووجبات غذائية لهم.

وأُقيمت المبادرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبتوجيهات صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وإشراف كل من سوزي صبحي سند، مدير عام التنمية، وسحر صقر، مدير إدارة الباجور الاجتماعية.