من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب كارو بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 من أسرة واحدة في حادث سير صباح اليوم السبت بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث سير إلى مستشفى الداخلة العام.

وتبين أن انقلاب عربة كارو بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من: خالد محمد عيد، 45 عامًا، ونجله محمد خالد محمد، 5 أعوام، ونجلته ريتال خالد محمد، 9 أعوام، بالإضافة إلى هدير نصر رفاعي، 17 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.