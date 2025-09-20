إعلان

اليوم .. استئناف دمنهور تواصل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل "ياسين"

10:26 ص السبت 20 سبتمبر 2025

الطفل ياسين

البحيرة - أحمد نصرة:

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، رابع جلسات الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل "ياسين" داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك"، المراقب المالي بالمدرسة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة تقرير كبير الأطباء الشرعيين، بعد تعذر حضوره الجلسة السابقة، بالإضافة إلى ضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي جرت معهم.

ويواجه المتهم "ص.ك" البالغ من العمر 79 عامًا، المراقب المالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ياسين" البالغ 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات اعتداء جنسي عليه.

