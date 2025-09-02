أنهى حياتها بوسادة وأشعل نارًا.. الإعدام لقاتل فتاة الخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بنها - مستأنف القليوبية، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، الستار على قضية مقتل فتاة على يد عشيقها، حيث قضت بمعاقبة المتهم، فني صباغة، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

كشفت أوراق القضية أن المتهم (39 عامًا) قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن ألحت عليه بالزواج لوجود علاقة عاطفية بينهما، فعقد العزم على التخلص منها.

وأوضحت التحقيقات أن الجاني توجه إلى منزل الضحية وخنقها باستخدام وسادة حتى فارقت الحياة، ثم أشعل النيران في جسدها لإخفاء معالم جريمته، مما تسبب في حريق بالمنزل.