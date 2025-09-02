ضبط 2.3 طن دواجن فاسدة في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 2 طن و350 كيلو جرامًا من هياكل ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مدينة شبرا الخيمة.

وأوضحت مديرية الطب البيطري أن الحملة، التي قادها الدكتور محمد رفعت خطاب رئيس قسم الصحة العامة والمجازر، جاءت بالتنسيق مع مباحث التموين، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية حفاظًا على صحة المواطنين.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ القليوبية.