الشرقية- ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تفعيل مبادرة "معاً بالوعي نحميها" خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية التي تستهدف دعم المرأة الريفية والحضرية وتعزيز مكانتها بالمجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأكد المحافظ أن الأنشطة التي ينفذها فرع المجلس تسهم في رفع الوعي المجتمعي وإزالة الضغوط عن المرأة، بما يعزز دورها في تنمية الأسرة والمجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه تم تنفيذ 226 جلسة توعوية "جلسات الدوار" بالتعاون مع مديرية الأوقاف لنشر الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة.

وأضافت أنه تم استخراج 3464 بطاقة رقم قومي للسيدات، وتنفيذ 343 ندوة توعوية بمراكز المحافظة، بجانب تنظيم دورات تدريبية لمتابعي انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أن أنشطة المجلس تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يرتكز على محورين أساسيين هما التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.