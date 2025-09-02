إعلان

حازم الأشموني يهنئ أهالي الشرقية بذكرى المولد النبوي الشريف

11:31 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

المهندس حازم الأشموني

الشرقية ياسمين عزت

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم، وأبناء المحافظة، والتنفيذيين، ونواب البرلمان، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق الإنجازات على أرضها الطيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن هذه المناسبة العطرة التي نستقي منها ما قدمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للإنسانية من قيم التسامح والتعايش والإخاء، تحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء، ومواجهة التحديات من أجل رفعة شأن وطننا الغالي مصر، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم ورقي وازدهار.

كما دعا المحافظ جموع المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، والمضي قدمًا نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق أبناء الشرقية في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، ويكلل جهودهم بمزيد من الخير والرخاء.

حازم الأشموني الشرقية ذكرى المولد النبوي الشريف
