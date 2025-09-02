أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انطلاق التشغيل التجريبي لمستشفى أورام ديروط، أول مستشفى متخصص في علاج الأورام تابع لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط.

ووصف المحافظ هذه الخطوة بأنها "تاريخية"، مؤكداً أنها تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصحي ضمن استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والنائبين يونس الجاحر ومحمد عيد عبد الجواد، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والتنفيذية، من بينهم الدكتور محمد جمال، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد سيد، وكيل المديرية للطب الوقائي، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن المحافظ على جاهزية العيادات الخارجية التي تضم عيادة فرز أولية، عيادة جراحة، عيادة أورام، عيادة جرعات كيماوي، عيادة متابعة، عيادة علاج تلطيفي، وعيادة أورام أطفال، بالإضافة إلى صيدلية، غرف سحب عينات، وقسم متكامل لصحة المرأة. كما تفقد أقسام الأشعة، الطب النووي، الطوارئ، ومعامل التحاليل المتخصصة، إلى جانب بنك الدم ووحدات الرعاية المتوسطة والمركزة.

وأوضح المحافظ أن المستشفى يضم 55 سريرًا، منها 18 سريرًا للرعاية المركزة والمتوسطة، و37 سريرًا داخليًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع معهد جنوب مصر للأورام يهدف إلى تدريب الكوادر الطبية وتوفير أحدث العلاجات، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة الحياة للمرضى. وأضاف أن المستشفى سيخفف العبء عن أهالي ديروط ومراكز شمال المحافظة الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى مدينة أسيوط لتلقي العلاج وسط قوائم انتظار طويلة.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى تجهيز قسم متخصص للحميات بمستشفى ديروط العام، مزود بأحدث الأجهزة الطبية، ليشكل إضافة مهمة في منظومة الرعاية الصحية، موجّهًا بإنشاء صيدلية إسعاف داخل المستشفى لتوفير الأدوية بشكل عاجل للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى يمثل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام بمحافظة أسيوط، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير أحدث الأجهزة الطبية وتدريب الكوادر بما يعزز المنظومة الصحية ويضمن خدمة علاجية متكاملة للمواطنين.