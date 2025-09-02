بقيادة رئيس المدينة.. حملة أمنية لإزالة التعديات على الأراضي في أرمنت

الأقصر ـ محمد محروس:

قاد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة واسترداد عدد ٧ حالات ضمن الحالات الغير جادة طبقا لشروط وضوابط التقنين على مساحة ٩٥٠ ألف متر زراعة ومساحة ٥٠٠ متر مباني بقريتى الرزيقات والرياينة.

كما جرى إزالة ٩ حالات تعدى في المهد عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بإجمالي مساحة ١٠٠٠متر تقريبا بأرمنت الحيط وقرية المحاميد، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة قوة تأمين من مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد لطفي مساعد مدير أمن الاقصر، والعميد أحمد صبحى مأمور مركز شرطة أرمنت والقوة المرافقة، وبمشاركة محمد إبراهيم نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة، والمهندس محمد صديق مدير الإدارة الزراعية، وأحمد جاد مدير حماية الاراضي، ورؤساء القرى عصام عثمان وعطيات طه محمد والدوشي محمد نصير وعبد الناصر السايح ومسؤولي التنظيم والأملاك.