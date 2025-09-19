إعلان

حريق يلتهم مزرعة مواشى فى إحدى قرى الفيوم

11:49 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    حريق يلتهم مزرعة مواشى
    حريق يلتهم مزرعة مواشى
الفيوم - حسين فتحى:

التهم حريق نشب بإحدى قارات المواشى بقرية حرفوش التابعة لمركز الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بنشوب حريق فى مزرعة مواشى مملوكة لمواطن يدعى "محمد وع م - فلاح ـ مقيم بقرية حرفوش.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام والذي استدعى ثلاث سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية والتى تمكنت من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة للمزرعة.

وكشفت معاينة أجهزة المعمل الجنائى إلى الحريق التهم محتويات مزرعة المواشى والقضاء على 10 رؤوس ماشية، وأن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائى نشب من إحدى الوصلات المكشوفة وامتد إلى سقف المزرعة المكونة من قطع من أخشاب الشجر وجريد النخيل، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.

حريق منزل حريق حظيرة ماشية نفوق ماشية الفيوم
