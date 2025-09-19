إعلان

محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة والصيدليات ويوجه بتشديد الرقابة التموينية

05:54 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عدداً من محلات الجزارة والصيدليات، وذلك للاطمئنان على جودة المنتجات وسلامة المعروضات، والتأكد من بيعها بأسعار مناسبة تتوافق مع احتياجات المواطنين دون أى مغالاة أو استغلال.

وشدد كمال على ضرورة استمرار حملات الرقابة التموينية بشكل يومى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والتأكد من صلاحية المعروضات من اللحوم والسلع الإستهلاكية ، وكذلك توافر الأدوية الأساسية بجودة عالية وبالكميات المطلوبة بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة ودون معاناة.

ووجه المحافظ، أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات التجارية بضرورة الإلتزام بالأسعار الرسمية والإعلان عنها بشكل واضح وبارز بما يحقق مبدأ الشفافية ويخفف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، وتأتى هذه الجولات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تضع فى مقدمة أولوياتها تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

محافظ أسوان يفاجئ محلات الجزارة محافظ أسوان يفاجئ محلات الصيدليات تشديد الرقابة التموينية بأسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال حملات الرقابة التموينية
