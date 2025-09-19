إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

03:49 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

حادث انقلاب دراجات بخارية - ارشيفية

background

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه وأصيب طفل، في حادث انقلاب دراجة بخارية على أحد الطرق الفرعية بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية دشطوط بمركز سمسطا.

وتبين أن الحادث أسفر عن: وفاة أحمد. م. ب. (31 عامًا)، وإصابة محمد. ب. ش. (13 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، والمصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شاب حادث انقلاب محافظة بني سويف مديرية أمن بني سويف
