خلاف بين نادي الصيد والاتحاد المصري بسبب مهرجان رياضي.. ما القصة؟

03:29 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

الاتحاد المصري لصيد الأسماك

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أشعل مهرجان رياضي أقامه نادي الصيد المصري بالإسكندرية أزمة قانونية جديدة مع الاتحاد المصري لصيد الأسماك، بعدما قرر الاتحاد في اجتماعه يوم 10 سبتمبر الجاري إيقاف عضوية النادي استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي، بدعوى تنظيم المهرجان دون الحصول على موافقته أو إشرافه.

وأصدر بيانًا رسميًا اليوم الجمعة رفض فيه القرار واعتبره "باطلًا ويفتقر للسند القانوني"، مؤكدًا أن المهرجان لم يكن بطولة رسمية مدرجة ضمن أنشطة الاتحاد للموسم الرياضي 2025/2026، بل فعالية ترفيهية متعددة الأنشطة لأعضاء النادي، وهو ما يجيزه قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وأشار البيان إلى أن القانون يمنح الأندية حق تنظيم فعاليات داخلية دون الرجوع إلى الاتحادات طالما أنها ليست ضمن مسابقاتها الرسمية، مؤكدًا أن الاتحاد يواصل ما وصفه بـ"سياسة الإقصاء"، خاصة بعد استبعاده سابقًا من حضور الجمعية العمومية للاتحاد في ديسمبر 2024 رغم حكم قضائي لصالحه.

وشدد مجلس إدارة نادي الصيد على تمسكه بكافة حقوقه القانونية والقضائية، رافضًا ما وصفه بـ"القرارات غير المسؤولة" التي تستهدف إخراج النادي من الاتحاد، رغم كونه من أعضائه المؤسسين والفاعلين.

