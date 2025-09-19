بالصور - إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة الانضباط في المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الترفيهي لمحبي لعبة "الراكيت السكندري" على شاطئ جزيرة الدهب بمنطقة ميامي.

وشارك في الفعالية، التي شملت منافسات ودية جمعت بين الهواة والمحترفين، 4 فرق راكيت من الإسكندرية، ضمّت نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، وسط أجواء رياضية وترفيهية مميزة.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، دعم المحافظة للأنشطة الرياضية والشاطئية وتشجيع المبادرات التي تعزز مشاركة المواطنين في الفعاليات المجتمعية، مشيرًا إلى توفير جميع التجهيزات اللازمة لإنجاح الحدث وإخراجه بالشكل اللائق.

وأضاف أن الفعالية تعكس اهتمام الإسكندرية بتعزيز الأنشطة المجتمعية وتنشيط السياحة الرياضية على الشواطئ العامة، فضلًا عن ترسيخ مكانة المدينة كعروس البحر المتوسط ومقصد متميز يجمع بين الرياضة والثقافة والتراث.

وتعود لعبة الراكيت إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وقد ترسخت في الإسكندرية حيث أصبحت رياضة شعبية تمارس على الشواطئ، وتتميز بكونها رياضة جمالية تعتمد على تبادل ضربات الكرة بالمضرب بين لاعبين أو فريقين.