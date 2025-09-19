بالصور - إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة الانضباط في المنتزه أول بالإسكندرية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد مبادرة "كراستي ومدرستي" لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في القرى النائية بمركز باريس، خاصة قرى "درب الأربعين".

وقال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، في بيان له اليوم الجمعة، إن المبادرة هدفت لدعم أهالي قرى درب الأربعين، حيث جرى توزيع حقائب مدرسية مجانية للطلاب والتلاميذ من أبناء القرى في المرحلتين الأولى والثانية "قرى الثمانين".

وأكد "عبد الناصر" أنه زار منطقة درب الأربعين لمتابعة استعدادات المدارس لانطلاق الدراسة الأسبوع المقبل، وشملت الزيارة عددًا من المدارس في المرحلة الثانية (القرية الثالثة والقرية الرابعة) والمرحلة الأولى (القصر القبلي)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال الصيانة والتجهيزات.

وأشار رئيس المركز إلى أنه خلال الزيارة وجه مدير الإدارة التعليمية بتلافي بعض الملاحظات في مدرسة القرية الرابعة ومدرسة درب الأربعين المرحلة الأولى، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في وقت قياسي قبل استقبال الطلاب.

ووجه عبد الناصر الشكر لمدير مدرسة القصر القبلي ومدير مدرسة درب الأربعين القرية الثالثة لظهور جاهزية المدارس بشكل لائق، كما شدد على باقي المدارس بسرعة تلافي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور.

واختتم رئيس المركز جولته بالتأكيد على أن المدرسة هي الركيزة الأساسية في بناء الإنسان، وأنه لا يدخر جهدًا في متابعة أدق التفاصيل لضمان نجاح العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود يعد حجر الزاوية لتحقيق انطلاقة تعليمية متميزة بمركز ومدينة باريس.