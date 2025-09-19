أكبرهم 10 سنوات.. أب ينهي حياة أطفاله الثلاثة خنقًا وطعنًا بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أقدم أب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة، في جريمة بشعة وقعت داخل شقة سكنية في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثامين الأطفال الثلاثة؛ مريم ومعاذ ومحمد، تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، وبهم آثار طعن وخنق.

وقد أفاد شهود من الجيران بأنهم سمعوا صرخات الأطفال التي دوّت في أرجاء المكان، ليكتشفوا لاحقًا فاجعة مقتلهم على يد والدهم "ع. ا" البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يواجه تهمة ارتكاب الجريمة، فيما لا يزال الدافع مجهولًا حتى الآن.

تم نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.