مصرع أب ونجله غرقًا في ترعة الملاح بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع أب ونجله غرقًا في مياه ترعة الملاح بمنطقة الأربعين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بالواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الضحيتين هما "رزق. م. أ" 40 عامًا، ونجله "ياسين" 8 أعوام.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل فرق البحث جهودها لانتشال الجثة الثانية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.