"كانت بتعدي المزلقان".. مصرع مُسنة دهسًا تحت عجلات القطار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقيت سيدة في العقد السابع من عمرها مصرعها، اليوم الخميس، إثر اصطدام قطار بها أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني قبالة قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ وصول جثة المدعوة "ز.أ.ا"، 77 عامًا، ربة منزل، إلى مشرحة مستشفى دسوق العام جثة هامدة، مصابة بعدة كسور وإصابات متفرقة بالجسم، نتيجة حادثة اصطدام بالقطار.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أن المتوفية أثناء عبورها شريط السكة الحديد تصادف مرور القطار رقم 630 القادم من محطة دسوق والمتجه إلى محطة مطوبس، فصدمها ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وبانتداب مفتش الصحة الدكتور حمزة الملاح لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين من تقريره أن السيدة المتوفية أصيبت بانفجار بالبطن، ونزيف داخلي بالمخ، بالإضافة إلى إصابات متعددة بالجسم، وأن سبب الوفاة نتيجة حادث القطار.

ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لإصدار قرار بشأنها، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرّت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.