الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. إغلاق جميع الشواطئ غدًا الجمعة

08:56 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الرايات الحمراء ترفرف على شواطئ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، اعتبارًا من الساعة الثانية صباح غدٍ الجمعة وحتى الثانية عشرة ظهر السبت، وذلك بسبب اضطراب أمواج البحر المتوسط وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمصطافين توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة، مشيرةً إلى أن توقعات الطقس تشير إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في بعض المناطق بالسواحل الشمالية، خاصة في (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد).

