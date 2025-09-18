السيطرة على حريق بجوار محول كهرباء في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت قوات الحماية المدنية في بني سويف، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق محدود نشب بالقرب من محول كهرباء على ضفاف ترعة أشمنت بقرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بجوار محول كهرباء بقرية بني حدير، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الموقف.

وتمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الزراعات المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.