558 مدرسة جاهزة لاستقبال 186 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد في بورسعيد

02:56 م الخميس 18 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، أن جميع مدارس المحافظة وعددها 558 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات ومدارس التعليم الخاص والدولي والفني جاهزة لاستقبال 186 ألف طالب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف مدير المديرية، في تصريحات صحفية خلال متابعته الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، أن 453 قاعة رياض أطفال جاهزة لاستقبال 13 ألف و766 طفل بمرحلة رياض الأطفال.

وأوضح أن جميع الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد تم توزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

