الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الخميس، بالطريق الواصل بين محافظتي الوادي الجديد والأقصر.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق " بغداد – الأقصر " واصابة ركابها.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " قرية بغداد التابعة لمركز باريس– الأقصر" بمنطقة الكيلو 130 من الطريق أسفر عن إصابة كل من ناصر عبد الله عبد الظاهر، 55 عامًا، جمال بدري أيمن 55 عامًا، نبيل حسين محمد، 67 عامًا، عبد النبي وهبه علي 52 عاًما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أرمنت العام بمحافظة الأقصر، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.