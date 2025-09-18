إعلان

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الوادي الجديد – الأقصر

02:18 م الخميس 18 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الخميس، بالطريق الواصل بين محافظتي الوادي الجديد والأقصر.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق " بغداد – الأقصر " واصابة ركابها.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " قرية بغداد التابعة لمركز باريس– الأقصر" بمنطقة الكيلو 130 من الطريق أسفر عن إصابة كل من ناصر عبد الله عبد الظاهر، 55 عامًا، جمال بدري أيمن 55 عامًا، نبيل حسين محمد، 67 عامًا، عبد النبي وهبه علي 52 عاًما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أرمنت العام بمحافظة الأقصر، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة اسعاف حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق الوادي الجديد اصابة اشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون