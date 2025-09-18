الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ تابعة للمركز من التعامل مع أي جهات غير رسمية، سواء كانت شركات أو أفراد، مشددة على ضرورة تجاهل الإعلانات المضللة المنتشرة في هذا الشأن.

وأكد اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أن جميع التصرفات التي يقوم بها بعض الأفراد أو الكيانات غير المعتمدة تُعد غير قانونية، مشيرًا إلى أنها ستتصدى بحزم لمثل هذه الممارسات، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على أراضي الدولة.

ودعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، المواطنين الراغبين في تخصيص أراضٍ تابعة للمركز إلى التوجه مباشرة إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، أو التواصل مع صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، باعتبارهما الجهتين الرسميتين المخولتين بهذا الشأن.

يذكر أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف استصلاح الأراضي وتخصيصها للمواطنين والمستثمرين وفق ضوابط قانونية دقيقة، ضمن خطتها لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المشروعات القومية في هذا القطاع، أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان.