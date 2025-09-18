محافظ المنوفية: 830 مليون جنيه استثمارات الخطة الاستثمارية الجديدة

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أن جملة استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 بلغت 830 مليون جنيه، موزعة على الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإجمالي 142 مشروعاً خدميًا وتنمويًا.

وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية تستهدف بالأساس مشروعات البنية التحتية وتطوير المراكز والقرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن المشروعات تشمل مجالات النقل والمواصلات، وتحسين البيئة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، والإطفاء، والمرور، والأسواق والمواقف النموذجية، إلى جانب تلبية احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف أبو ليمون أن الخطة الجديدة تضم عدداً من المشروعات البارزة، منها: رصف الطرق المحلية الرئيسية والداخلية، إنشاء دار مناسبات بحي شرق، تطوير مدخل منطقة تيمور وإنشاء جزيرة وسطى، استكمال موقف قويسنا النموذجي، تطوير ممشى منوف، إنشاء سوق نموذجي بطبلوها بمنوف، استكمال عمارة الإسكان الاقتصادي بحي غرب وتلا، وتطوير مجمع المواقف بحي شرق، ورفع كفاءة عدد من الأنفاق بشبين الكوم.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والإسناد، والمتابعة الميدانية المستمرة بمواقع العمل لدعم التنفيذ وإزالة المعوقات، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال، تحقيقًا لمصلحة المواطن وتماشيًا مع خطط التنمية المستدامة.