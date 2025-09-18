أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية عن تنظيم حفل تحية العلم واستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد، يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.

يقام الحفل تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال الجامعة الأهلية، وبإشراف الدكتور نوبى محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأكدت الجامعة اكتمال الاستعدادات لانطلاق العام الجامعي 2025/2026، والتي شملت تجهيز القاعات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية، إلى جانب وضع خطة شاملة لدعم الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتعزيز مهاراتهم العلمية والشخصية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن العام الجديد يمثل العام الرابع في مسيرة الجامعة، التي تضم 15 برنامجًا دراسيًا في 7 كليات متنوعة بين الطبية والهندسية والإنسانية، بما يعزز القدرات التنافسية للطلاب ويؤكد الدور الإقليمي والعالمي للجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبى محمد حسن أنه تم توفير جميع الاحتياجات لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، بما في ذلك قيد وتسجيل الطلاب الجدد، وتجهيز المدرجات والمعامل والمكتبة والعيادة الطبية، بالإضافة إلى استكمال أعمال التأمين وتوفير وسائل السلامة والأمان داخل منشآت الجامعة.