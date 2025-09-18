إعلان

جامعة أسيوط الأهلية تنظم حفل تحية العلم لاستقبال الطلاب الجدد السبت المقبل

12:56 م الخميس 18 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية عن تنظيم حفل تحية العلم واستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد، يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.

يقام الحفل تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال الجامعة الأهلية، وبإشراف الدكتور نوبى محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأكدت الجامعة اكتمال الاستعدادات لانطلاق العام الجامعي 2025/2026، والتي شملت تجهيز القاعات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية، إلى جانب وضع خطة شاملة لدعم الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتعزيز مهاراتهم العلمية والشخصية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن العام الجديد يمثل العام الرابع في مسيرة الجامعة، التي تضم 15 برنامجًا دراسيًا في 7 كليات متنوعة بين الطبية والهندسية والإنسانية، بما يعزز القدرات التنافسية للطلاب ويؤكد الدور الإقليمي والعالمي للجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبى محمد حسن أنه تم توفير جميع الاحتياجات لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، بما في ذلك قيد وتسجيل الطلاب الجدد، وتجهيز المدرجات والمعامل والمكتبة والعيادة الطبية، بالإضافة إلى استكمال أعمال التأمين وتوفير وسائل السلامة والأمان داخل منشآت الجامعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة أسيوط الأهلية أسيوط الطلاب أحمد المنشاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس