التحفظ على 103 شيش و69 كرسي في حملة على أكشاك المشروبات بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه في إطار تنفيذ قرار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بشأن حظر تقديم الشيشة داخل الأكشاك المؤجرة من المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة تُناسب جميع أفراد الأسرة ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة حملة مكبرة للمرور والتفتيش على الأكشاك المنتشرة بالمدينة.

وقال جهاد، إن الحملة أسفرت في يومها الأول عن التحفظ على 103 شيش والتحفظ على 69 كرسي و توجيه إنذارات رسمية لأصحاب الأكشاك المخالفة، وتم التأكيد على أنه في حال تكرار المخالفة، سيجري اتخاذ إجراءات فورية بإلغاء التعاقد مع المستأجر، طبقًا للقرارات المنظمة.

ولفت جهاد، إلى أن هذه الحملة في إطار الحرص على تطبيق القوانين والقرارات الصادرة، وحماية الصحة العامة، والحد من السلوكيات غير الصحية في الأماكن العامة المفتوحة.