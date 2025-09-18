نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 27 عامًا، دخلت قسم الطوارئ بالمجمع بعد أسبوعين من ولادتها وهي تعاني من تشنجات لأول مرة في حياتها.

وأظهرت الفحوصات الطبية وجود ورم ضاغط على مناطق حساسة بالمخ مسؤولة عن الحركة والكلام، الأمر الذي استدعى التدخل السريع. وعلى الفور، تم حجز المريضة بالعناية المركزة وتجهيزها للجراحة خلال أقل من 12 ساعة.

وأجريت العملية بنجاح بفضل فريق طبي متكامل، حيث تمكن الأطباء من استئصال الورم بالكامل دون أي مضاعفات، وخرجت المريضة من غرفة العمليات بوعي كامل ودون تأثر في الحركة أو القدرة على الكلام. وبعد مرور 24 ساعة فقط، جرى نقلها إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية الدقيقة.

وضم الفريق الجراحي كلًا من د. محمد السيد فتحي، استشاري ومدرس جراحة المخ والأعصاب، ود. أحمد كمال النجار، جراح المخ والأعصاب بالمجمع، فيما قاد فريق التخدير د. سارة محمد حلمي، استشاري ومدرس التخدير، وشارك فريق التمريض بقيادة الممرضة بسمة علاء محمد في إنجاح العملية. وجاء ذلك تحت إشراف ومتابعة كل من د. أحمد عادل مدير العمليات، ود. حسام سلامة المدير الطبي، ود. أحمد خالد مدير المجمع الطبي.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي ليؤكد كفاءة الأطقم الطبية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، وقدرتهم على التعامل مع أدق الحالات الجراحية، والتزامهم بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل