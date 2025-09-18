تصادم مروع بين 4 سيارات.. أسماء ضحايا حادث طريق السادات بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق "كفر داود- السادات" بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم مروع بين 4 سيارات ميكروباص وملاكي وتروسيكل، وأسفر عن إصابة 9 حالات نقلوا إلى مستشفى السادات العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين هم: محاسن خ. (52 سنة – السادات)، شيماء ا.ا (47 سنة – السادات)، أبانوب ب.ز (28 سنة – السادات)، موسى م.م (31 سنة – السادات)، عارف ا.م (37 سنة – السادات) مصاب بكدمات وسحجات، زياد ا.م (21 سنة – السادات) مصاب بجرح في الوجه، أبانوب ا.ع (83 سنة – السادات) مصاب بكدمات وسحجات، سهيلة خ.م (23 سنة – السادات)، وتقى م.ك (20 سنة – السادات) مصابة بكدمات وسحجات.

وأكد مصدر طبي لـ مصراوي، أن أغلب الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وكسور، وجميع الحالات مستقرة، وتقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى السادات العام، مؤكدًا خروج بعض الحالات.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما جرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.