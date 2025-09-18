إعلان

تصادم مروع بين 4 سيارات.. أسماء ضحايا حادث طريق السادات بالمنوفية

11:42 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

تصادم مروع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق "كفر داود- السادات" بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم مروع بين 4 سيارات ميكروباص وملاكي وتروسيكل، وأسفر عن إصابة 9 حالات نقلوا إلى مستشفى السادات العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين هم: محاسن خ. (52 سنة – السادات)، شيماء ا.ا (47 سنة – السادات)، أبانوب ب.ز (28 سنة – السادات)، موسى م.م (31 سنة – السادات)، عارف ا.م (37 سنة – السادات) مصاب بكدمات وسحجات، زياد ا.م (21 سنة – السادات) مصاب بجرح في الوجه، أبانوب ا.ع (83 سنة – السادات) مصاب بكدمات وسحجات، سهيلة خ.م (23 سنة – السادات)، وتقى م.ك (20 سنة – السادات) مصابة بكدمات وسحجات.

وأكد مصدر طبي لـ مصراوي، أن أغلب الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وكسور، وجميع الحالات مستقرة، وتقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى السادات العام، مؤكدًا خروج بعض الحالات.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما جرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم مروع 4 سيارات طريق السادات بالمنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون