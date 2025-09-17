ننشر صور مستوصف دشنا.. حفر موظفون سردابًا داخله بحثًا عن الآثار

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حفل استقبال الدفعتين الثالثة والرابعة من المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم ضمن مسابقة "30 ألف معلم"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم ضمن رؤية مصر 2030.

أُقيم الحفل بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم. ورحب المحافظ بالمعلمين الجدد، مؤكدًا أنهم إضافة نوعية للمنظومة التعليمية، واصفًا إياهم بـ"بناة الأمة وحماة رسالة العلم السامية"، ومشددًا على دورهم في تشكيل وعي الأجيال القادمة.

وأشار الفريق أحمد خالد إلى أهمية التعليم في ظل التحديات الراهنة، معتبرًا أن ترابط النسيج المجتمعي والالتفاف حول القيادة السياسية يمثلان صمام أمان للوطن. وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم، وهو ما انعكس في زيادة مخصصاته بالموازنة العامة لعام 2025/2026 لتصل إلى 315.1 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية شهدت تعيين 2258 معلمًا جديدًا منذ عام 2023، مما ساهم في سد العجز بالمدارس، خاصة في إدارتي العامرية وبرج العرب.

ودعا المعلمين إلى مواصلة التعلم واكتساب المهارات الحديثة، مؤكدًا أن التعليم رسالة تتطلب التفاني والعمل المستمر، مشيرًا إلى أن الدفعات السابقة أصبحت شريكًا فاعلًا في تطوير التعليم، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب النجاح بالشهادة الإعدادية ومراحل النقل.

وثمّن المحافظ جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي، كما أشاد بدور مكتبة الإسكندرية كمنارة علمية وثقافية.

من جانبه، أكد الدكتور عربي أبو زيد أن المعلمين الجدد يمثلون طاقات شابة تساهم في الارتقاء بالمنظومة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية. وأضاف أن المديرية أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وجارٍ توزيع الكتب المدرسية على الطلاب دون ربطها بسداد المصروفات.