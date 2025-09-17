خطة وحزمة إجراءات لمواجهة السحابة السوداء بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تفعيل خطة عاجلة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أكدت على تنفيذ إجراءات عاجلة قصيرة المدى لمواجهة السحابة السوداء بالتوازي مع خطة مستدامة طويلة الأجل لتحسين جودة الهواء، مع تعميم التجارب الناجحة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث خاصة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالبت المحافظ بتشجيع المزارعين على عدم حرق قش الأرز واستغلاله اقتصاديًا والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان بيئة نظيفة وآمنة، وتكثيف التوعية البيئية من خلال الرائدات الريفيات والميسرات والأوقاف والأزهر والكنيسة للتعريف بمخاطر حرق قش الأرز، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة إحكام الرقابة على الصناعات الصغيرة مثل مكامير الفحم والمسابك وقمائن الطوب، وتكثيف التوعية البيئية من خلال لقاءات مباشرة مع المزارعين وورش عمل للمستثمرين لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى المحافظات لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والمتابعة اليومية من غرفة عمليات المحافظة لعرض تقارير الأداء.