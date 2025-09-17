بتقنية متطورة.. نجاح جراحتين دقيقتين للعظام في مستشفى بالدقهلية (صور)

بحضور المحافظ.. قنا تطلق برنامجًا مكثفًا للتوعية الأسرية في أبوتشت (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي بمستشفى دكرنس العام في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين في العظام، باستخدام جهاز الأشعة التداخلي المتطور (C-ARM).

وأوضحت المديرية أن العمليتين شملتا تركيب كويرات بالرضفة اليسرى لمريض، وتركيب مسمار نخاعي في عظمة الفخذ لمريض آخر، مؤكدة أن الجراحتين تمتا بنجاح ودقة عالية.

من جانبه، وجه الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للفريق الطبي، الذي ضم أخصائيي العظام الدكتور شريف البيومي والدكتور عيد السيد، وأخصائي التخدير الدكتور ماهر فوزي والفريق المعاون، مثمنًا جهودهم التي تعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.